Maltempo Piemonte, oltre un metro di neve sulle Alpi Marittime: Cuneo di nuovo imbiancata [FOTO]

Continua a nevicare sull’arco alpino della provincia di Cuneo, dove si registrano accumuli superiori al metro di neve fresca, soprattutto sulle Alpi Marittime. Nevica anche nel capoluogo Cuneo, e sulla prima fascia di pianura (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Disagi alla viabilita’ nel Cuneese, dove resta chiuso il valico del Colle della Maddalena, unica via di accesso diretta rimasta per la Francia dopo la chiusura del colle di Tenda per l’alluvione dell’ottobre scorso. Neve anche sull’autostrada A6 Torino-Savona, nel tratto tra Fossano (Cuneo) e Altare (Savona). La viabilita’ risulta al momento regolare.