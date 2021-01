Maltempo Piemonte, tanta neve, fino in pianura: imbiancate Cuneo, Langhe, Roero e la collina torinese [FOTO e VIDEO]

Continua a nevicare su gran parte del Piemonte, anche in pianura. Imbiancate Cuneo, le Langhe e il Roero, la collina torinese (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). La zona piu’ colpita e’ quella del cuneese, dove nevica da ieri sera. Nel capoluogo, gia’ coperto da una ventina di centimetri di neve, le precipitazioni dovrebbero proseguire per tutta la giornata passando dal livello “abbondante” della mattinata a quello “consistente” del pomeriggio e sera, con accumuli che potranno arrivare a raggiungere i 40cm, non solo a Cuneo, ma anche nei principali centri, come Saluzzo, Savigliano, Fossano e Mondovi’. Sulla Collina di Torino, la neve è abbondante: oltre 20cm al Colle della Maddalena. Neve copiosa sulle Langhe, con circa 30cm a Diano d’Alba, mentre circa 10-15cm di neve si sono accumulati ad Ovada. Fiocchi anche in alcune zone di Torino, dove tuttavia prevale la pioggia.

Nevica abbondantemente anche nell‘Alessandrino, con diversi incidenti e rallentamenti sulla rete stradale provinciale: la ex statale 30 e’ chiusa nei due sensi di marcia nel comune di Piana Crixia. Nessun particolare problema nell’Astigiano. Neve, invece, sulle autostrade verso la Liguria, in particolare sulla Torino Savona. Piove anche a Novara, mentre nel nord della Regione la neve si e’ fatta vedere gia’ dalla notte. Nelle valli ossolane sopra i 500 metri di quota sono caduti da un minimo di 15 fino a 30 centimetri di neve. Nevica anche in alta Valsesia, ad Alagna e sulle montagne circostanti.

Il maltempo proseguira’ per tutta la giornata, soprattutto nel nord-ovest del Piemonte e al confine con la Liguria dove da ieri c’e’ allerta arancione, secondo il bollettino emesso da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). La quota neve dovrebbe innalzarsi dai 200-300 metri a 500-600 metri di altitudine. Stando alle previsioni, anche domenica e lunedi’ ci saranno molte nuvole, con quota neve a 600 metri.