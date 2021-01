Maltempo, forti piogge nel Beneventano: straripa il torrente Tiso, allagamenti e disagi a Limatola

A causa dell’ondata di maltempo in atto, in provincia di Benevento è straripato il torrente Tiso, generando gravi disagi alla circolazione stradale e allagando gli scantinati di diverse abitazioni a Limatola.

“Ancora una volta ci troviamo a fronteggiare i disagi causati dallo straripamento del Tiso. Da mesi attendiamo, invano, il promesso intervento da parte della Regione che a tutt’oggi non sono arrivati,” ha denunciato il sindaco di Limatola, Domenico Parisi. “Dobbiamo ringraziare unicamente i privati cittadini che si sono adoperati insieme ai Vigili del Fuoco e alla protezione civile del posto per ripristinare condizioni di normalità“. “Come sindaco rivolgo un ultimo appello alla Protezione Civile regionale prima di chiedere l’intervento della Magistratura. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutti e tutto,” ha concluso Parisi.

