Maltempo, piogge torrenziali in Liguria e Friuli Venezia Giulia: oltre 230mm al confine con la Slovenia, nel Genovese quasi 200mm [FOTO e VIDEO]

Sta per concludersi una giornata di forte maltempo sull’Italia, in particolare al Nord. Se nella notte, un forte temporale con grandine si sta abbattendo su Roma, Liguria e Friuli Venezia Giulia sono state colpite da piogge torrenziali che hanno provocato accumuli di oltre 200mm al confine con la Slovenia. Nel Genovese, si sfiorano i 200mm, con i corsi d’acqua che registrano un innalzamento dei livelli. L’Entella ha straripato a Chiavari, mentre tanti disagi si sono registrati sulla rete stradale, allagata in molteplici zone del Genovese.

Forti piogge hanno colpito anche il Veneto, parte della Toscana e del Lazio, ma con accumuli inferiori: solo in Toscana sono di poco oltre i 100mm.

Ecco i dati pluviometrici più significativi, aggiornanti alle ore 22:50: 232mm a Uccea, 188mm a Sant’Alberto – Bargagli, 182mm a Malghe Mersino, 179mm a Musi, 174mm a Bragalla, 147mm a Rezzoaglio Basso, 143mm a Begato, 140mm a Mignanego, 134mm a Pietralavezzara, 132mm a Cabanne di Rezzoaglio, 129mm a Platischis, 128mm a Orero Serra Ricco, 126mm a Pezzonasca, Campomorone, 117mm a Monte Sambo, 115mm a Pian dei Preti, 111mm a Montemaggiore, 110mm a Varigotti, Resia, 109mm a Belpiano, 102mm a San Marcello Pistoiese, 92mm a Follina, 81mm ad Alano di Piave, 75mm a Guarcino.

Nella giornata di domani, sabato 23 gennaio, continueranno le forti piogge. In particolare, al Nord-Est, potrebbero cadere altri 75-100mm di pioggia in Friuli Venezia Giulia, fino a 50mm in Veneto. Piogge anche al Centro-Sud, soprattutto sulle aree di confine tra Lazio, Abruzzo e Molise e nella Campania meridionale. In queste aree, potranno cadere 100-150mm in 24 ore. Forti piogge anche sulla Calabria settentrionale: sulla fascia tirrenica, potrebbero accumularsi fino a 100mm nelle 24 ore.

