Maltempo, pioggia battente e tanta neve a bassa quota al Sud. Domani gelo [FOTO LIVE]

E’ una notte di freddo e maltempo al Sud Italia: mentre nelle Regioni del Centro abbiamo temperature polari con -2°C a Siena, -1°C a L’Aquila e Frosinone, 0°C a Latina, +2°C a Roma e +3°C a Perugia, al Sud piove in modo incessanti con temperature altrettanto basse come 0°C a Cosenza e Martina Franca, +1°C a Benevento, +2°C ad Avellino, +3°C a Bari e Brindisi, +4°C a Lecce e Torre del Greco, +5°C a Catanzaro, +6°C a Napoli, Salerno, Caserta e Vibo Valentia. La pioggia cade in modo battente su molte aree del meridione, dove nevica a bassa quota soprattutto tra Calabria e Basilicata. Anche stavolta, come due giorni fa, è la Calabria la Regione più colpita dalla neve che cade fino a bassa quota. Nuovamente imbiancata Cosenza, per la seconda volta in due giorni, accumuli abbondanti tra Pollino, Sila e Catena Costiera.

Nelle prossime ore le temperature crolleranno ulteriormente: nella giornata di Lunedì 18 Gennaio arriverà aria gelida in tutte le Regioni del Sud con ulteriori fiocchi di neve al mattino fino a quote molto basse. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: