Maltempo: più di un metro di neve in Valsesia, chiuse strade [FOTO]

Troppa neve in alta Valsesia, e la Provincia decide la chiusura di alcune strade. Dopo un sopralluogo della commissione valanghe, l’amministrazione provinciale di Vercelli ha disposto la chiusura della Sp10 che collega Alto Sermenza (da localita’ Pietre Marce) al comune di Rima San Giuseppe, e la Sp124 che da Alto Sermenza (in localita’ Ferrate) conduce a Carcoforo, dove le precipitazioni hanno superato il metro di neve fresca. Chiusura anche della provinciale per Rassa all’altezza del bivio di Dughera: viene mantenuta percorribile, tuttavia, la pista di emergenza. A Riva Valdobbia e’ stata chiusa la strada comunale per la Val Vogna a partire dalla Madonna delle Pose, anche qui con mantenimento della pista di emergenza. In Val Mastallone, infine, e’ chiusa la comunale per San Gottardo di Rimella a partire dalla localita’ Villa Superiore.