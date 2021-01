Maltempo: il Po sale di 3,5 metri in 24 ore, allerta rossa per la pianura reggiana

Il livello del fiume Po si è alzato di quasi 3,5 metri nelle ultime 24 ore sotto la spinta della nuova ondata di maltempo che con precipitazioni intense e vento forte ha colpito la Penisola: è quanto emerge dal monitoraggio del livello idrometrico effettuato dalla Coldiretti a Boretto in provincia di Reggio Emilia mentre a Modena sono stati chiusi in via precauzionale ponti sul fiume Secchia.

La Protezione civile ha lanciato l’allerta rossa per la pianura reggiana in Emilia-Romagna evidenziando anche il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche da nord a sud del Paese, a causa della vasta area depressionaria.

La situazione del più grande fiume italiano – sottolinea la Coldiretti – è rappresentativa dello stato dei corsi d’acqua che si gonfiano per le piogge e lo scioglimento del manto nevoso con il rischio di allagamenti diffusi nelle campagne e nelle città.

