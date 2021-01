Maltempo Puglia: nevicata nel Gargano e nel Sudappennino dauno, oggi scuole chiuse [FOTO]

A seguito dell’abbondante nevicata che ha interessato il Gargano e il Subappennino dauno, Michele Merla, sindaco di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, questa mattina ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Il sindaco Merla ha spiegato all’Adnkronos che si sono depositati circa 20 cm di neve e che stanotte la situazione era complicata, anche se non drammatica. Ora, dopo che il vento è cambiato, le condizioni meteo sono in miglioramento, anche se continua a nevicare.

La neve ha interessato anche Rignano Garganico e San Giovanni Rotondo: le scuole sono chiuse nel primo Comune, mentre nel secondo, ha precisato il primo cittadino Michele Crisetti le scuole “sono aperte. Per domani vedremo come si evolve la situazione nel corso della giornata“.

Imbiancati anche alcuni centri del Subappennino dauno, come Faeto e Bovino, dove si innalzano le montagne più elevate della Puglia.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: