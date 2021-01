Maltempo Puglia: a Taranto anche oggi chiusi parchi, giardini e cimiteri

Dopo domenica scorsa, anche oggi a Taranto sono di nuovo chiusi parchi pubblici, giardini e cimiteri: lo ha deciso il Comune, in considerazione della situazione meteo.

“Si comunica che a causa delle previste condimeteo avverse (allerta arancione per vento) resteranno chiusi i cimiteri cittadini, i giardini e parchi pubblici. Tutta la cittadinanza è invitata a seguire le misure precauzionali per la pubblica sicurezza ed incolumità,” si spiega in una nota. In particolare il Comune, raccomanda alla cittadinanza l’adozione di “misure di autoprotezione” e in caso di vento di “prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, al fine di evitare sbandamenti“, e di “non sostare lungo viali alberati per possibile rottura di rami e/o schianto di alberi“. Infine il Comune si chiese di “evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili quali impalcature e/o segnaletica e di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri“.

