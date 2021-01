Maltempo: il Regno Unito rimane in allerta dopo la tempesta Christoph, allagamenti ed evacuazioni

Prosegue l’allerta meteo nel Regno Unito, in particolare nel nordovest dell’Inghilterra e in Galles, dopo il passaggio della tempesta Christoph, che ha fatto registrare quantitativi di precipitazioni che normalmente si rilevano in un mese.

Centinaia le persone evacuate, e si riporta una vittima nella capitale del Galles, Cardiff, il cui corpo è stato ritrovato nel fiume Taff, ma non è ancora certo se l’uomo sia morto per cause legate al maltempo.

Diverse località nel nord dell’Inghilterra risultano al momento essere allagate, e si riporta l’evacuazione di diversi residenti per mezzo di gommoni o piccole barche nel nordovest.

L’area colpita è stata visitata nel pomeriggio di ieri dal primo ministro Boris Johnson, il quale ha sottolineato l’efficacia degli investimenti del governo in materia di prevenzione delle alluvioni.

La tempesta ha portato maltempo anche in Scozia, dove una pesantissima nevicata nelle Highlands ha completamente bloccato la circolazione stradale per quasi tutta la giornata di ieri, fino ai sobborghi di Edimburgo.