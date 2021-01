Maltempo Rieti, frane e alberi caduti a causa di pioggia e neve: automobilista illeso

Il maltempo ha causato diversi danni nella notte nel reatino. Questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Rio, nella frazione di Castel San Pietro, nel comunedi Poggio Mirteto, a seguito di una frana, per salvare un automobilista, travolto mentre transitava sulla strada. I pompieri, grazie anche a due mezzi di movimento terra, sono riusciti a libereare la strada mettendo in sicurezza l’area coinvolta dallo smottamento del terreno. L’automobilista che si trovava alla guida dell’auto travolta dalla frana è risultato illeso. Nel comune di Pescorocchiano i pompieri sono dovuti intervenire invece sulla strada provinciale 26 A per rimuovere una serie di alberi caduti sulla sede stradale a causa delle forti nevicate di queste ultime ore. Arrivati prontamente in posto i Pompieri si sono adoperati per liberare la strada e metterla in sicurezza per poi riaprirla successivamente al traffico locale.