Maltempo Rieti, grossi disagi: necessario l’intervento dei vigili del fuoco per frane e abbondanti nevicate [FOTO]

Il maltempo sta causando tanti disagi nel reatino: è stato necessario oggi l’intervento dei vigili del fuoco per evitare danni nella circolazione stradale e per la messa in sicurezza di piccole frane e smottamenti, tagli di rami appesantiti dalla folta neve o pericolosamente finiti sulle linee elettriche, alberi caduti sulle sedi stradali e recupero di autoveture rimaste impantanate nel fango. Le localita’ interessate dagli interventi di soccorso sono state nell’alto velino nei comuni e nelle frazioni di Borbona, Amatrice, Santa Giusta, Vallemare, Bacugno, Laculo, Cittareale e anche sulla Salaria per Ascoli, all’altezza del paese di Sigillo. Particolarmente difficoltoso si e’ rivelato l’intervento nel comune di Castel Sant’Angelo per il traino di un camion del peso di 420 quintali uscito di strada con la Salaria rimasta chiusa al traffico, durante le operazioni di soccorso, per circa due ore. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche nei comuni e nelle frazioni di Contigliano, Greccio, Torricella in Sabina, Poggio Fidoni, Sant’Elia, Poggio Perugino, Ornaro, Pie’ di Moggio, San Giovanni Reatino e infine sul Monte Terminillo.