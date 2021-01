Maltempo: ancora rifiuti sul litorale romano dopo la mareggiata della scorsa notte [FOTO]

Non è stata forte come quella dello scorso 23 gennaio, ma una mareggiata di una certa intensita’, la scorsa notte, ha sferzato la costa del litorale romano, da Ostia a Fregene, passando per Isola Sacra e Focene. Non ci sono, al momento, segnalazioni di danni particolari ma l’acqua ha nuovamente lambito strutture balneari, arrivando ad incunearsi, in alcuni casi, fin dentro la linea di costa, gia’ martoriata da tempo dall’erosione. L’intensita’ e’ comunque calata in mattinata. Il dato piu’ evidente e’ l’ennesima nuova ondata di rifiuti portati sulle spiagge e sulle scogliere, come nella zona a ridosso di Fiumara Grande, a Fiumicino. Detriti, tronchi e rami, carcasse di pesce, plastiche, vanno ad unirsi a cumuli precedenti trascinati dalle ultime piene del Tevere e poi dalle mareggiate.