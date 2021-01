Maltempo, rischio valanghe a livello 4 in Valsesia: continua a nevicare ininterrottamente

Continua a nevicare senza sosta in Valsesia: quasi un metro e mezzo di neve ad Alagna, oltre un metro a Carcoforo e le precipitazioni continuano. Con un serio rischio di valanghe classificate a livello 4, cioe’ “forte”. Critica la situazione della viabilità con la neve che cade ininterrottamente da circa 24 ore: diverse strade provinciali sono chiuse al traffico, mentre altre sono transitabili solo per i servizi di emergenza, è stata battuta una traccia sul sedime stradale, ma i versanti non sono ancora consolidati ed e’ presente il rischio di valanghe.

Nella giornata di domani si procederà allo sgombero ed alla riapertura in sicurezza della SP 10 della Val Sermenza. Ad Alagna il Comune ha disposto la chiusura, anche al transito pedonale, della strada per la Val Vogna, dalla Madonna delle Pose; della strada comunale dell’Acqua Bianca da localita’ Kreas all’Acqua Bianca; della strada pedonale Schennine-frazione Balma (inclusa attivita’ dello sci di fondo) e della pista di fondo dallo Chalet alla localita’ Chioso. “L’attivita’ sportiva all’esterno del centro abitato e’ fortemente sconsigliata sia per sicurezza personale che per evitare di dover far intervenire e mettere in pericolo squadre del Soccorso Alpino“, si legge in una nota del Comune.