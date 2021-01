Maltempo Roma, emergenza idrogeologica: Protezione Civile in azione a Piana del Sole

Attivazione di Roma Capitale per l’innalzamento dei livelli dei torrenti di scolo di Piana del Sole dove il ROE Protezione Civile sta intervenendo da parecchie ore con l’idrovora. E’ probabile, vista la portata dei corsi d’acqua, che l’intervento possa protrarsi fino a domattina col personale specializzato impegnato per tutta la notte. Il ROE Protezione Civile coordinato dal Presidente Giovan Battista Cicchetti Marchegiani ha messo in campo due squadre che si stanno alternando nella messa in sicurezza dell’area utilizzando una motopompa da 9 mila litri al minuto.