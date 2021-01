Maltempo a Roma, è allarme per la piena del Tevere. Pioggia senza sosta, esondano canali minori. Neve ai Castelli [FOTO e VIDEO]

Prima domenica dell’anno di forte maltempo a Roma, dov’è in atto una fitta pioggia da questa mattina con picchi giornalieri che ormai sfiorano i 30mm in città, sia nella zona Nord/Est, alla Bufalotta, che nella zona Sud, all’Annunziatella. Nel centro storico sono caduti 18mm di pioggia. E’ il terzo giorno consecutivo di pioggia in questi primi tre giorni dell’anno, ma oggi le precipitazioni sono più intense e abbondanti e stanno provocando allagamenti sparsi, oltre alla piena del Tevere che inizia a fare paura. I volontari della protezione civile sono già intervenuti nel terzo Municipio, tra via Monte Massico e via Isole Cursolane, in una zona critica che è soggetta ad allagamenti. Alle ore 15.00 è scattato l’allarme per il livello del corso d’acqua a via Lello Maddaleno che è salito sostanzialmente, complice anche l’alto livello del Tevere nel quale sfocia a poche centinaia di metri. Il canale sta esondando e una squadra di volontari dell’associazione AVS “COSMOS” è sul posto per le attività necessarie a fronteggiare l’emergenza e si sta coordinando con la Sala Operativa della Protezione Civile del Comune di Roma.

Oggi a Roma fa anche molto freddo: la temperatura oscilla tra +6 e +7°C, la massima non ha superato gli +8°C in nessuna zona della città. Addirittura nel quadrante occidentale, tra il Parco del Pineto e Casalotti, la massima è rimasta ferma a +7°C, come nei giorni più freddi dell’inverno romano. Ai Castelli Romani sta nevicando a partire dai 700 metri di altitudine.

Il maltempo proseguirà anche nei prossimi giorni, con piogge senza sosta per tutta la prima parte della settimana, Epifania compresa. Soltanto giovedì 7 gennaio ci aspettiamo una prima tregua delle precipitazioni, ma purtroppo nei prossimi tre giorni le abbondanti precipitazioni persistenti su tutto il Lazio contribuiranno ad innalzare ulteriormente il livello del Tevere (che comunque non dovrebbe raggiungere valori di rischio esondazione) e a provocare allagamenti in varie zone della città.