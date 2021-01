Maltempo a Roma, violento temporale autunnale sulla Capitale: +13°C e grandine forte [LIVE]

Un violento temporale dai connotati autunnali sta colpendo Roma nella notte: forte pioggia, grandine, +13°C alle 22:30 e forte vento di scirocco con raffiche a 60km/h, in uno scenario più ottobrino che invernale. Più colpite le zone meridionali e occidentali della città. Il grosso del temporale arriva dal mare e interesserà il centro di Roma nei prossimi 30 minuti. Il maltempo continuerà anche nel weekend, soprattutto domenica: dopo le schiarite di sabato, domenica altre forti piogge colpiranno Roma sin dalle prime ore del mattino e fino al tramonto. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: