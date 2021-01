Maltempo Roma: il Tevere in piena sorvegliato speciale, resta l’allerta meteo gialla [FOTO]

A causa dell’ondata di maltempo che ha investito Roma negli ultimi giorni, il fiume Tevere resta sorvegliato speciale. Confermata l’allerta meteo gialla per il livello del fiume nel tratto romano, che al momento è strettamente monitorato da Vigili del fuoco e Protezione civile.

L’innalzamento dei livelli dovrebbe permanere fino a quando anche l’acqua portata dagli affluenti, tra cui l’Aniene, non sarà scaricata in mare.

Chiuse dalla Polizia Locale tutte le scale di accesso agli argini.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: