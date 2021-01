Maltempo a Sabaudia, il vento causa disagi sul lungomare: strade rese impraticabili dalla sabbia [FOTO e VIDEO]

Il maltempo si è abbattuto oggi su Sabaudia: a creare particolari disagi, sul lungomare della città in provincia di Latina, è stato il forte vento. Le ruspe sono al lavoro per liberare le strade dalla sabbia che le ha ricoperte e rese impraticabili. Dopo un sopralluogo della protezione civile la polizia municipale ha deciso di attivare i mezzi pesanti per ripristinare la regolare circolazione soprattutto nella zona tra Sacramento e Torre Paola. Le forti raffiche di vento sul litorla pontino hanno trasportato la sabbia sulle strade causando diversi disagi.