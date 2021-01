Maltempo Sardegna, gravi danni a Sassari: la statale si spezza in due, case a rischio a causa di una frana [FOTO]

Immagini incredibili arrivano da Sassari, dove il maltempo ha causato gravi danni. La Sardegna è stata colpita dal maltempo che solo da qualche ora sembra aver dato un po’ di tregua all’isola. Bonorva vive ore di paura ormai da ieri: la statale 131 si è infatti spezzata letteralmente in due. Una voragine si è creata lungo il manto stradale, all’altezza del centro in direzione Cagliari. Ma non finisce qui: una frana causata dallo smottamento di un costone ha messo a rischio case e aziende della zona. “Monitoriamo costantemente la situazione, sicuramente dovranno essere fatti interventi di mitigazione e consolidamento“, dice il responsabile regionale della protezione civile, Antonio Belloi. Il Comune, attraverso il responsabile dell’ufficio tecnico Floriana Muroni, annuncia la necessità di approfondimenti per capire cosa sia successo. Questa mattina si sono riuniti protezione civile, vigili del fuoco, forestale, genio civile, polizia locale, carabinieri e tecnici dell’assessorato regionale dei Lavori Pubblici: sotto osservazione, e a rischio evacuazione, ci sono una ventina di abitazioni. Sulla statale 131 intanto, la strada che collega l’isola da sud a nord dove ieri si è aperta una profonda voragine in direzione Cagliari, il traffico resta a doppio senso di marcia su un’unica corsia