Maltempo, scuole chiuse nel frusinate: rischio di gelato notturne e pericolo per gli scuolabus sulle strade

A causa del maltempo nel frusinate sono state emesse alcune ordinanze per la chiusura delle scuole. In particolare è stata emessa ordinanza di chiusura per le scuole del territorio di Patrica di ogni ordine e grado per la giornata di domani, lunedì 18 Gennaio. In particolare la chiusura si è resa necessario dopo che, a seguito di sopralluoghi effettuati sulle strade comunali con l’Ufficio Tecnico e la Polizia Locale, è stata riscontrata la pericolosità per la circolazione degli scuolabus. Sarà possibile così procedere con le opportune verifiche nei plessi scolastici. In questo momento mezzi spazzaneve e spargisale sono a lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza.

E sempre per domani scuole chiuse anche ad Arpino, a seguito delle nevicate che stanno interessando la città. Uomini e mezzi sia della Protezione Civile sia privati stanno lavorando per mettere in sicurezza le strade, ma c’è comunque il rischio di gelate notturne che possono creare problemi alla circolazione stradale. Si raccomanda ai cittadini la necessaria prudenza e di circolare con le autovetture solo in caso di stretta necessità.

Il comune di Frosinone per ora non ha ancora deciso nulla in merito, ma può darsi che la decisione verrà presa in serata. Intanto per domani le previsioni meteo per la zona in questione sono buone: ci sarà il sole e il pericolo gelate potrebbe ridimensionarsi.