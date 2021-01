Maltempo, scuole chiuse per pericolo ghiaccio ad Avezzano lunedì 18 gennaio

Per pericolo ghiaccio ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, il sindaco Gianni Di Pangrazio ha disposto la sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado in città per domani, 18 gennaio 2021. Le temperature troppo basse rendono inefficace il sale gettato lungo le strade dai mezzi del piano neve entrati in azione per far sciogliere la coltre bianca, caduta nel tardo pomeriggio di oggi, spiega il primo cittadino in linea con quanto proposto dai tecnici, della cabina di regia del piano neve, convocati oggi pomeriggio: l’assessore Patrizia Gallese, il consigliere Maurizio Serietà, Claudio Paciotti, Luca Montanari comandante Polizia locale, Sergio Pepe, Antimo Rauso e Tiziano Zitella.

“Le temperature troppo basse hanno reso inefficace l’azione del sale gettato dai mezzi del piano neve – afferma il sindaco – Quindi, per evitare rischi abbiamo optato per la sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado. La misura precauzionale è motivata anche dal pericolo di cadute e intasamento del pronto soccorso che, soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria, è meglio non intasare. Si invitano tutti i cittadini a evitare, per quanto possibile, di uscire da casa, in attesa del miglioramento della situazione. Naturalmente il lavoro per liberare le strade prosegue senza sosta“. Spargisale e spazzaneve, anche se la coltre di neve sottile ghiacciata rende difficoltoso l’intervento di pulitura, continuano a operare.