Tempesta Filomena, troppa neve a Madrid: Real bloccato in aeroporto, rinviata Atletico-Bilbao [VIDEO]

Il maltempo sta creando devastanti conseguenze in Spagna, dove è arrivata una tempesta di neve e ghiaccio, chiamata Filomena. Collegamenti aerei e stradali mandati in tilt dal maltempo mettendo in difficoltà anche alcune società calcistiche. Il Real Madrid, diretto a Pamplona per la sfida con L’Osasuna, non è potuto partire dall’aeroporto, restando bloccato a bordo del volo a causa della pista ghiacciata, non è quindi escluso che la partita, in programma per oggi alle 21, venga rimandata. Anche l’Athletic Bilbao sta risentendo delle conseguenze del maltempo: a causa della neve su madrid è stato sconsigliato ai baschi di atterrare nella capitale spagnola per la sfida con l’Atletico Madrid. La partita è stata ufficialmente rinviata.

💥 Informa @JoseAngel_Pena ✈️ El avión del @AthleticClub da la vuelta y no aterrizará en Madrid ❌ Las pistas de aterrizaje en Barajas están cerradas 🆚 Mañana se enfrentan al @Atleti en el Wanda a las 16:15hpic.twitter.com/eW4ZnSPxAC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 8, 2021