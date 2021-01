Maltempo, statale tra Veneto e Trentino chiusa per una frana

Le forti piogge che hanno insistito sul Nord Est hanno provocato uno smottamento di terra e massi lungo la statale che collega la provincia di Trento a quella di Verona. La frana si è verificata proprio al confine tra le due province, in località Tempesta. La Sr249 Gardesana orientale è stata quindi chiusa, intorno alle 18:30. Sul posto, oltre alla polizia locale dell’Alto Garda, i vigili del fuoco e il soccorso alpino di Trento. Unità cinofile sono all’opera per rintracciare eventuali persone coinvolte. La strada non verrà riaperta prima di domani.