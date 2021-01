L’ondata di maltempo che lo scorso fine settimana ha interessato il Nord Italia ha fatto registrare abbondanti nevicate nelle anche zone montuose del Veneto.

Sulla strada che da Auronzo di Cadore porta al lago di Misurina, nel Bellunese, due automobilisti sono stati “scortati” per un breve tratto di strada da un cervo: l’esemplare è spuntato dal bosco e ha accompagnato la vettura per alcuni metri, per poi sparire nel paesaggio imbiancato.