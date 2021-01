Maltempo, tanta neve al Nordest tra Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia: oltre 2 metri di coltre bianca e rischio valanghe [FOTO]

Ondata di maltempo, freddo e neve al Nordest in queste ore: in Trentino continua a nevicare anche a fondovalle. Il limite delle nevicate nel corso della giornata salirà fino a circa 800 metri ma nella notte si sono registrate copiose nevicate in diverse zone della provincia.

Nevica in tutta la Valle dell’Adige da Egna fino a quasi ad Affi ma non vengono segnalati disagi alla circolazione. A Passo Rolle, nel Trentino orientale, stata misurata una coltre nevosa di 228 cm, ma il primato spetta a Capanna Presena sopra il paese di Vermiglio con 265 cm. Al rifugio Graffer sul Groste’ nella zona di Madonna di Campiglio ci sono 2 metri di neve e a San Martino di Castrozza oltre un metro.

In Friuli Venezia Giulia l’Osservatorio meteorologico prevede l’allerta gialla con pericolo valanghe: oggi il cielo è coperto, con piogge deboli sparse e temperature attestate mediamente su livelli stagionali. A Trieste registrati 9°C, a Udine e Gorizia 6°C, a Pordenone 7°C. Nell’area montana a Tolmezzo +5°C, a Tarvisio -1,5°C, Sappada -1°C, a Forni di Sopra -5°C, Piancavallo -2°C, sullo Zoncolan -3°C e sullo Lussari -3,5°C.

Nelle prossime ore il cielo rimarrà coperto con piogge anche abbondanti su pianura e costa anche di tipo temporalesco, sui monti invece attese abbondanti nevicate sopra i 600 metri sulle Alpi e i 1.000 metri sulle prealpi, ma la quota neve potrebbe abbassarsi specie sulle aree più interne e verso il Cadore. Soffierà bora moderata in pianura e sostenuta sulla costa.

