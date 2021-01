Maltempo, temperature sotto zero in Veneto: freddo dalla Laguna alle Dolomiti, -12°C a Cortina

Dal mare alla montagna: il Veneto è stretto nella morsa delle temperature gelide, con la colonnina di mercurio sotto zero in numerose località.

Le minime registrate questa notte da Arpa Veneto hanno tutte il segno negativo, anche nei capoluoghi: a Belluno rilevati -8°C, a Vicenza -6°C, a Treviso -5°C, a Padova, a Verona e a Rovigo -3°C, e a Venezia -2°C.

In montagna, a Cortina, la colonnina di mercurio è scesa fino a -12°C.

Secondo l’Agenzia regionale, dalla prossima notte le temperature minime dovrebbero subire un lieve rialzo.

