Maltempo Toscana: allagamenti nei pressi del guado di Rio Morra nel Livornese

Fine settimana d’intenso lavoro per i tecnici del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno che sono impegnati a gestire l’ondata di maltempo. Una situazione delicata si è verificata sul guado del Rio Morra in località Crocino, nel Comune di Collesalvetti (Livorno). A seguito delle elevate precipitazioni del 2 gennaio si sono infatti verificati alcuni ‘sormonti’ e alcune tracimazioni di acqua sulla strada (nel punto in cui questa si trasforma in un guado), anche a causa della presenza di vegetazione e detriti portati dalla corrente. Per questo motivo, le abitazioni collocate oltre il guado erano rimaste isolate.

L’intervento del Consorzio di Bonifica ha permesso di ripristinare il regolare deflusso delle acque e la viabilità in sicurezza. In queste ore il Consorzio sta continuando a monitorare la situazione in tutto il territorio di competenza. Le attività andranno avanti anche durante la notte visto il perdurare delle condizioni di maltempo. “In questi giorni – spiega il presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, Maurizio Ventavoli – il Consorzio è costantemente presente su tutto il territorio e monitora la situazione, soprattutto nelle aree fra Pisa e Livorno dove gli effetti del maltempo si sono fatti sentire con più forza”.