Maltempo Toscana, cede muro di contenimento della Firenze-Pisa-Livorno: chiusa carreggiata

A causa del maltempo un muro di contenimento della Fi-Pi-Li ha ceduto all’altezza di Lastra a Signa (Firenze), creando problemi in via di Carcheri, nel comune lastrigiano, che e’ stata chiusa in un tratto, mentre sulla superstrada e’ stata chiusa la carreggiata in direzione Firenze e istituito, in quella opposta verso il mare, il doppio senso di circolazione. Lo rende noto l’Amministrazione comunale che ieri aveva gia’ registrato problematiche causate dal maltempo a causa di una frana sulla Ss 67 Tosco Romagnola.

Questa mattina, spiega una nota, il sindaco Angela Bagni e il vicesindaco Leonardo Cappellini hanno effettuato un sopralluogo nella zona interessata dalla caduta dei grossi massi dalla collina sulla carreggiata della Tosco Romagnola. I tecnici di Anas sono intervenuti nuovamente per portare avanti ulteriori verifiche sulla stabilita’ collinare e comunicato che i lavori per mettere in sicurezza l’area partiranno lunedi’ 11 gennaio. “Capisco il disagio di molti cittadini per la chiusura della Tosco Romognola – ha spiegato il sindaco -, e per questo gia’ da questa mattina mi sono messa in contatto con i referenti della Citta’ metropolitana per attivare soluzioni per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, anche in vista della riapertura delle scuole superiori lunedi’ prossimo. Ho inoltre contattato la prefettura per comunicare l’emergenza e le problematiche connesse alla chiusura di una strada di collegamento cosi’ importante fra il nostro territorio e tutto l’empolese valdelsa”.