Maltempo Toscana, verso la normalità nelle province di Grosseto e Siena: il livello del fiume Ombrone non desta preoccupazione

Dopo il maltempo degli ultimi giorni, la situazione sta tornando alla normalità la situazione nelle province di Grosseto e Siena. Continua comunque per il Consorzio di Bonifica la ricognizione su tutti i corsi d’acqua, iniziata già nelle prime ore di Capodanno: il monitoraggio non evidenzia criticità.

Buone notizie arrivano dal fiume Ombrone. Nella serata di domenica il fiume aveva raggiunto il livello di 4,70 metri all’idrometro del Berrettino (comunque ancora all’interno dell’alveo), anche a causa di condizioni marine non favorevoli. Nella mattinata di lunedì 4 gennaio, però, il Genio Civile ha chiuso il servizio di piena, segno che il livello delle acque non desta più preoccupazione. Il cambiamento delle condizioni meteo ha poi portato a una rapida decrescita, tanto che il livello al Berrettino in poche ore ha raggiunto 1,30 metri.

Inoltre, Enel ha ripristinato la normalità per quasi tutte le famiglie coinvolte dal blackout elettrico che ha coinvolto nei giorni scorsi migliaia di persone in Garfagnana. Sono rimasti pochi casi isolati, in corso di risoluzione. Lo scrive Luca Menesini, presidente della Provincia di Lucca, sulla sua pagina Facebook. “La Città metropolitana di Firenze e la Provincia di Arezzo – spiega Menesini – ci hanno prestato due frese spazzaneve che avevamo chiesto nella riunione regionale. Due mezzi in più sono utilissimi per pulire e ripulire le strade: chi vive in montagna mi ha detto che una nevicata come quella di inizio anno non la vedeva da anni e anni. Le previsioni meteo ci dicono che da stanotte ricomincerà a nevicare e che, di nuovo, saremo dentro a giorni di maltempo“.