Maltempo Toscana, ancora tanta neve all’Abetone: caduti altri 60cm [FOTO]

Il maltempo si abbatte sulla Toscana. Oltre ai danni per le piogge e per il vento, che ha sradicato alberi e divelto tetti, continua anche a nevicare ad Abetone (Pistoia), dove tra ieri e stamani sono caduti altri 60 centimetri di neve. La neve ha smesso di cadere soltanto nella tarda mattinata di oggi e anche tutte le montagne dell’Appennino pistoiese sono abbondantemente imbiancate, a partire da quote relativamente basse (6-700 metri).

Intanto la strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero, chiusa ieri per due frane tra La Lima e il bivio per Cutigliano, e’ stata riaperta a senso unico alternato. “Da stamani – spiega il sindaco reggente di Abetone, Alessandro Barachini – stanno arrivando molte persone, alcune anche senza adeguata dotazione per poter viaggiare sulla neve, quindi senza catene o gomme termiche e stanno creando un po’ di problemi. Qualcuno ha prenotato il pranzo nei ristoranti della zona e questo da’ un po’ fiducia agli operatori, messi a dura prova dalle chiusure imposte nelle ultime settimane. Rimane il dramma degli impianti sciistici chiusi, con cosi’ tanta neve come non si vedeva da anni, speriamo che anche per questo venga trovata una soluzione”.