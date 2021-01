Maltempo Toscana, lo spettacolo della neve in riva al mare: spiagge imbiancate da Viareggio a Forte dei Marmi [FOTO]

Nel giorno dell’Epifania, sulle spiagge della Versilia, in provincia di Lucca, è arriva la neve, che ha regalato un panorama insolito ma affascinante da Viareggio a Forte dei Marmi. Una leggera nevicata, infatti, ha imbiancato le spiagge (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Sui social i balneari di Marina di Pietrasanta, Lido di Camaiore e Forte dei Marmi hanno diffuso numerose foto che mostravano l’insolito fenomeno.

La neve sta creando disagi in Toscana. Questa mattina si sono registrate nevicate sui colli intorno a Firenze, è imbiancato Monte Morello, e fiocchi sono caduti anche in Mugello, Chianti e Valdarno. Tanti i disagi segnalati sulla Montagna Pistoiese dove continua a nevicare. “Ogni frazione collinare sopra i 400 metri è invasa dalla neve,” ha affermato Alessio Bartolomei, assessore alla Protezione civile del Comune di Pistoia. “Ci sono anche situazioni critiche con cittadini isolati e addirittura di nuovo senza corrente elettrica nella zona di Piastre, Cassarese e Casamarconi. Decine gli alberi caduti lungo le strade. La protezione civile è in azione da stamattina per cercare di liberare le strade ovunque sia possibile. Si raccomanda la prudenza a chiunque abbia assoluta necessità di muoversi“.