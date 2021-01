Maltempo Toscana, pioggia, neve e vento: punte di 45mm nel Pistoiese, oltre 5mila persone senza corrente in provincia di Lucca [FOTO]

Il maltempo sta colpendo oggi la Toscana con pioggia, vento e neve. Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornati alle ore 11:25, segnaliamo: 45mm a San Marcello Piteglio, 43mm a Vagli Sotto, 41mm a Piazza al Serchio, 39mm a San Vincenzo, 35mm a Parana. Nell’Appennino tosco-emiliano, gli accumuli di neve sono notevoli (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Oltre 5.000 persone sono senza corrente elettrica da ieri in provincia di Lucca, nella zona della Valle del Serchio. Il maltempo e le abbondanti nevicate di queste ore hanno causato un guasto alla linea Enel che persiste dalla giornata di ieri. I tecnici e la protezione civile della Garfagnana hanno lavorato tutta la notte, senza per ora risolvere il problema. “Persiste ancora – scrive il Comune di Pescaglia sulla pagina ufficiale Facebook – l’emergenza dovuta alla mancanza di energia elettrica in alcune località della zona nord del Comune. Sono purtroppo ancora oltre 5000 le persone in Provincia di Lucca ancora senza energia elettrica E-distribuzione sta lavorando alla risoluzione dei guasti e tramite i loro canali ci informano che contano di risolvere, salvo imprevisti, per oggi alle 14″.”Continuano – scrive il presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, su Facebook – le nevicate in Valle del Serchio: s’è verificato un black-out elettrico che interessa circa 5.500 famiglie. Sono in contatto costante con Enel, che sta lavorando al ripristino del servizio. Come Provincia siamo al pezzo no-stop con la Protezione civile provinciale e come presidente di Provincia ho chiesto il riconoscimento dello stato d’emergenza regionale”.

Proprio a causa della neve, due giovani, un ragazzo e una ragazza casentinesi, sono rimasti in panne con l’autovettura salendo in Pratomagno. In loro soccorso, sono arrivati carabinieri, protezione civile e vigili del fuoco, che li hanno tratti in salvo. È accaduto sul versante casentinese del Pratomagno, nel pomeriggio di ieri, 1 gennaio. Una volta sul posto i soccorritori hanno azionato una turbina della protezione civile in forza al comune di Poppi. I due sono stati tratti in salvo, rifocillati e anche multati per la violazione della normativa anti-Covid. L’auto e’ stata lasciata sul posto. Sara’ recuperata in un secondo tempo.

