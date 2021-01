Maltempo Toscana: torrenti in piena nel Pistoiese, altri 30 cm di neve all’Abetone [FOTO]

A causa delle forti piogge della notte nel territorio del comune di San Marcello Piteglio, tra La Lima e il bivio per Cutigliano salendo verso Abetone, una frana ha provocato la chiusura della SS12 dell’Abetone e del Brennero.

Sempre sulla SS12 un altro smottamento si è verificata poco prima dell’abitato de La Lima, sempre in direzione Abetone: sul posto una squadra dell’Anas per regolare il transito a senso unico alternato.

I torrenti della montagna e della pianura pistoiese sono in piena, anche se al momento non si registrano esondazioni o danni.

Nel corso della notte ad Abetone sono caduti altri 30 cm di neve.

“Livelli idrometrici in aumento dei fiumi Ombrone e Bisenzio con superamento del primo livello di guardia“. Lo rende noto la protezione civile della Citta’ metropolitana di Firenze. In particolare, “in seguito alle precipitazioni che interessano le zone di allerta oggetto di avviso si registrano, agli idrometri di Poggio a Caiano” (Prato) per l’Ombrone e San Piero a Ponti (Firenze) per il Bisenzio, “aumenti dei livelli contenuti”.

