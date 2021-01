Maltempo Toscana, vento scoperchia tetto a Livorno: evacuate sei famiglie, una persona in ospedale

Sei famiglie sono state evacuate oggi pomeriggio dai vigili del fuoco di Livorno. A causa del forte vento una copertura di circa 40 metri quadri si è staccata finendo su un locale adibito a rimessa di motocicli di un giardino privato. Per sicurezza i pompieri hanno evacuato le sei famiglie che abitavano nell’edificio. Sul posto anche sanitari del 118: una persona è stata trasportata al pronto soccorso.

A causa del maltempo è stata chiusa al transito dei veicoli la Strada provinciale 72 del ‘Passo delle Radici’ dall’altezza del Casone di Profecchia fino al passo, quindi al confine con la provincia di Modena. Il traffico per Pievepelago è dirottato sulla Sp 71. Ne dà notizia la Provincia di Lucca, la quale aggiunge che, per quanto riguarda gli aggiornamenti meteo sul maltempo in montagna, la quota neve indicata al momento sui 1.600 metri si abbasserà verso la mezzanotte a 1.200-1.300 metri per scendere a 1.000 metri nelle ore successive.

Tra i dati pluviometrici più importanti di oggi in Toscana, aggiornati alle 20:45, segnaliamo: 100mm a San Marcello Pistoiese, 47mm a Vernio, 39mm a Pisa, Castel San Niccolò, 30mm a Collesalvetti.

