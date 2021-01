Maltempo Veneto, chiusi per neve Passi Giau e Cimabanche

Il maltempo continua a recare difficoltà e danni: continuano i problemi alla circolazione sulle strade di montagna in Veneto. A causa delle intense nevicate, sono stati chiusi l Passo Cimabanche, sopra Cortina ed il Passo Giau. Ad annunciarlo è stato Veneto Strade: la decisione è stata presa a seguito di slavine cadute sul lato altoatesino dei due valichi. Sempre per il rischio di valanghe sono interrotte al traffico anche la strada regionale 49 di Misurina e la provinciale 25 di Passo Valles. Per nevicate e condizioni meteo avverse e’ chiusa anche la statale 51 di Alemagna in un tratto di alcuni chilometri in localita’ Fiames, a Cortina, ha informato invece l’Anas.