Maltempo Veneto: intense nevicate nel Bellunese, oltre 500 interventi dei vigili del fuoco in 10 giorni

Ancora in corso gli interventi dei vigili del fuoco per le intense nevicate che 10 giorni fa hanno interessato il Bellunese: ad oggi sono stati effettuati oltre 500 interventi.

I pompieri stanno continuando a lavorare alla rimozione di neve dai tetti per sgravare il peso delle coperture ed evitare il crollo degli accumuli pericolosi.

Circa una cinquantina gli interventi effettuati nel Vicentino, sull’Altopiano di Asiago.