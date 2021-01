Maltempo Veneto, oltre 300 interventi dei Vigili del Fuoco nel Bellunese per le abbondanti nevicate

Proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco per le abbondanti nevicate, che per giorni hanno interessato la provincia bellunese. Ad oggi, nell’area montana veneta, sono stati effettuati oltre 300 interventi inerenti l’emergenza neve.

I principali interventi di queste ore riguardano la rimozione di neve dai tetti per sgravare il peso delle coperture, evitare la caduta degli accumuli pericolosi per i passanti, liberare i camini per il corretto funzionamento dello scarico dei fumi delle caldaie e delle stufe. Pure oggi il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco si avvale di personale proveniente dai comandi del Veneto e della Lombardia.