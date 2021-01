Maltempo Veneto, tanta neve nel Bellunese: 3 metri e mezzo a Ra Valles, forte rischio valanghe

“Conseguenza delle abbondanti nevicate e del consistente manto nevoso non ancora consolidatosi è l’elevato pericolo di valanghe, che è salito a grado 4 (forte) su una scala da 1 a 5. Si raccomanda quindi la massima prudenza in caso di frequentazione degli ambiti non controllati della montagna e di consultare il bollettino Neve e valanghe“: è quanto si legge nel bollettino valanghe Arpa Veneto diramato nella serata di ieri, mentre oggi sono previste ulteriori precipitazioni nevose. Al momento si registrano tre metri e mezzo di neve a Ra Valles (sopra Cortina) e due metri e mezzo sul Col dei Baldi (tra Alleghe e Zoldo). Segnalati anche 194 cm sul Falzarego, 180 cm a Sappada, 157 cm a Cortina e 115 a Pieve di Cadore.

Tanta neve alta anche sulle Prealpi: 163 cm a Casera Palantina (in Alpago) e 137 cm in Faverghera (Nevegal).

