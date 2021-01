Maltempo, vento forte e mare agitato: collegamenti a singhiozzo con Ischia e Procida

Forte vento e mare agitato rendono difficili i collegamenti marittimi per Procida ed Ischia da Napoli e Pozzuoli: la prima e’ attualmente collegata da pochissime corse di navi traghetto. Simile la situazione a Ischia per la quale sono garantite alcune corse per Pozzuoli. Alle difficili condizioni meteo, si somma il servizio ridotto di questi giorni festivi attuato dalle compagnie in concomitanza con il blocco degli spostamenti per le norme anti contagio continuano dunque a rendere problematico arrivare o ripartire dalle isole del Golfo di Napoli.