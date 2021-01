Addio a Marion Ramsey: è morta la simpatica e impacciata agente Hooks di ‘Scuola di Polizia’

Ci ha fatto ridere, ma ci ha fatto anche tanta tenerezza per via del suo essere impacciata, ma determinante. L’agente Hooks di Scuola di Polizia è indimenticabile per intere generazioni di appassionati di film per la Tv. È morta oggi all’età di 73 anni l’attrice Marion Ramsey, che interpretava Hooks. L’attrice si era ammalata di recente, ma, secondo quanto riporta la Bbc, il suo agente non ha fornito ai media ulteriori informazioni, rispettando la volontà di Ramsey.

L’attrice ha recitato anche nella produzione Eubie del 1978, un musical biografico sulla pianista jazz Eubie Blake. “La sua passione per la recitazione e la condivisione del suo cuore con il mondo era immensa – ha detto Roger Paul Inc in una dichiarazione resa alla Bbc – Marion portava con sé una gentilezza e una luce penetrante in grado di riempire istantaneamente ogni luogo al suo arrivo. Ci mancherà e la ameremo sempre”.