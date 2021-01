Medico negazionista: “SARS-CoV-2 si può curare senza vaccino, hanno immesso sul mercato un prodotto OGM”

Mariano Amici, medico di Ardea (Roma), ieri è stato protagonista di un duro scontro con il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri durante la trasmissione ‘Piazzapulita’ su La: “Non la passeranno liscia, ne vedrete delle belle. Ieri a Piazzapulita sono stato attaccato e poi non mi hanno permesso di replicare abbassando il mio audio. Non si fa. Sileri che chiede le mie pubblicazioni… Lui non ha neanche il 10% del mio curriculum. Io parlo solo a fronte della verità. Nel gruppo che coordino di medici, che segue 6mila pazienti, non c’è stato un solo decesso o un ricovero per Covid. Basta controllare i dati dell’Asl,” ha dichiarato all’Adnkronos Salute 7. “Andrò giù duro anche contro chi ha ideato i Dpcm“, ha aggiunto.

Amici è stato segnalato già all’Ordine dei medici di Roma per le affermazioni contro il vaccino anti SARS-CoV-2: “Ho mandato due lettere all’Ordine per chiarire – ha spiegato – Io conosco a memoria il Codice deontologico e non vado contro nessun principio. SARS-CoV-2 si può curare senza il vaccino. Questo vaccino è tutt’altra roba rispetto agli altri. Io non sono infatti no-vax“. “Ho fatto e faccio i vaccini, ma questo è stato fatto per immettere sul mercato un prodotto OGM“.