Medico a Piazzapulita: “SARS-CoV-2 si può curare senza vaccino, hanno immesso sul mercato un prodotto OGM”

Mariano Amici, medico di Ardea (Roma), ieri è stato protagonista di un duro scontro con il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri durante la trasmissione ‘Piazzapulita’ su La: “Non la passeranno liscia, ne vedrete delle belle. Ieri a Piazzapulita sono stato attaccato e poi non mi hanno permesso di replicare abbassando il mio audio. Non si fa. Sileri che chiede le mie pubblicazioni… Lui non ha neanche il 10% del mio curriculum. Io parlo solo a fronte della verità. Nel gruppo che coordino di medici, che segue 6mila pazienti, non c’è stato un solo decesso o un ricovero per Covid. Basta controllare i dati dell’Asl,” ha dichiarato all’Adnkronos Salute 7. “Andrò giù duro anche contro chi ha ideato i Dpcm“, ha aggiunto.

Amici è stato segnalato già all’Ordine dei medici di Roma per le affermazioni contro il vaccino anti SARS-CoV-2: “Ho mandato due lettere all’Ordine per chiarire – ha spiegato – Io conosco a memoria il Codice deontologico e non vado contro nessun principio. SARS-CoV-2 si può curare senza il vaccino. Questo vaccino è tutt’altra roba rispetto agli altri. Io non sono infatti no-vax“. “Ho fatto e faccio i vaccini, ma questo è stato fatto per immettere sul mercato un prodotto OGM“.

Ordine dei medici e odontoiatri di Roma: “Amici ieri sera ha affermato cose gravissime che arrecano un danno enorme alla categoria e alla comunità”

“Il collega Mariano Amici, iscritto al nostro Ordine, ieri sera ha affermato cose gravissime che arrecano un danno enorme alla categoria e alla comunità. Verrà chiamato a risponderne deontologicamente e sarà aperto un fascicolo“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Roma e provincia. “Il suo intervento ieri alla trasmissione Piazzapulita” su La7 “sarà messo agli atti. Sono affermazioni molto più gravi rispetto a quelle che lui aveva detto alla nostra Commissione di vigilanza quando in passato era stato chiamato a chiarire la sua posizione“. L’Omceo di Roma “ha 13 casi segnalati di medici contrari alla vaccinazione tradizionale e solo due relativi al vaccino anti-Covid. Uno ha ritratto davanti la Commissione e dobbiamo decidere, poi c’è questo caso di Amici. Quello che ha detto in trasmissione complica la sua situazione. Gli daremo modo di spiegare, ma certe affermazioni mi sembra che abbiano superato ogni limite“.

Asl Roma 6: “Ad Ardea 1.339 casi e 20 decessi”

“Nel comune di Ardea dall’inizio della pandemia sono stati registrati 1.339 casi“, “attualmente i positivi sono 280 e i decessi sono stati 20. In linea con altri comuni come Albano (37) e Genzano (23)“: lo ha precisato l’Asl Roma 6 all’Adnkronos Salute, replicando alle affermazioni del medico di Ardea Mariano Amici che ieri durante la trasmissione ‘Piazzapulita’ su La7 ha detto di avere seguito con un team di altri colleghi 6mila pazienti senza avere avuto nessun decesso o ricovero in ospedale, ma curando gli assistiti a casa. L’Asl, che ha competenza sul comune di Ardea, al momento non entra nel merito delle affermazioni di Amici e si riserva di visionare i video della trasmissione.