Un “messaggio di speranza” dal Potentino: marito e moglie, sposati da 71 anni, hanno sconfitto il COVID

“Un messaggio di speranza e gioia” arriva dal Potentino: marito e moglie, di 99 e 88 anni, sposati da ben 71, sono riusciti a sconfiggere il COVID. A renderlo noto è stato il nipote della coppia, Pasquale Cautela, di Palazzo San Gervasio: “I miei nonni avevano contratto il covid dalla badante circa 50 giorni fa e avevano saputo di essere positivi lo stesso giorno. Per un po’ hanno avuto la febbre, senza altri particolari sintomi,” ha raccontato. “Ora però sono finalmente risultati entrambi negativi al tampone di controllo, mia nonna già alcune settimane fa, mentre per mio nonno, per fortuna, abbiamo ricevuto oggi questa bellissima notizia. L’amore che li lega ha vinto su tutto“.