Meteo, FOCUS caldo record al Sud: +30,1°C a Barcellona Pozzo di Gotto, +26,7°C in Aspromonte [DATI]

Il 2021 si avvia in termini climatici già con una clamorosa bizzarria: mentre sul Nord Italia, su Toscana, Umbria, Marche e sul Nord Appennino imperversa l’inverno, in sintonia con l’andamento stagionale e con massime non oltre i +6/+7°C in pianura e minime diffusamente intorno allo zero o spesso anche sotto, sull’estremo Sud del paese, segnatamente sulla Sicilia, il clima è pienamente estivo, con un valore massimo estremo di +30,1°C toccati a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.

E’ un po’ tutta la Sicilia che è alle prese con condizioni termiche decisamente calde rispetto al resto del paese, localmente anche la Calabria, soprattutto tirrenica centro meridionale, con temperature diffuse su queste aree tra 20 e 24°C e punte, appunto, verso i 30°C sul Messinese, ma ricorrenti sui 25/26/27°C. Anche in provincia di Vibo Valentia si sono toccati valori sui 24/25°C e quasi 27°C, +26,7°C per l’esattezza, in provincia di Reggio Calabria, a Santa Cristina d’Aspromonte. Ma quali le ragioni di una così ampia differenza termica tra il Centro Nord del paese e l’estremo Sud. Innanzitutto, lo abbiamo già rilevato in precedenti aggiornamenti nei giorni scorsi, una bassa pressione posta in maniera longitudinale fra l’Italia centrale e Mediterraneo occidentale, in modo da pescare aria fredda da Nordest e in afflusso verso il “dorso ciclonico”, corrispondente appunto ai settori centro settentrionali italiani, e da pescare aria insolitamente calda nordafricana e in afflusso lungo le spire cicloniche meridionali della bassa pressione, corrispondenti, invece, all’estremo Sud Italia. Per di più, proprio in corrispondenza dei settori più settentrionali siciliani, e quindi anche dell’area Messinese, stanno soffiando venti abbastanza intensi dai quadranti meridionali i quali, discendendo dai monti Nebrodi più orientali e da quelli Peloritani, hanno oltremodo riscaldato i bassi strati verso la costa del Messinese nordorientale, contribuendo a far alzare ulteriormente la colonnina di mercurio, con il valore esasperato di 30.1°C a Barcellona Pozzo di Gotto. L’infuocata all’estremo Sud, tuttavia, ha le ore contate, perché già domani le temperature torneranno a calare in maniera sensibile, con crollo di 15°C in 15 ore, quelle prossime.