Meteo, ondata di gelo in Germania: picchi di -18°C, a Welzheim il lago ghiacciato diventa un campo da hockey [FOTO e VIDEO]

L’ondata di freddo proveniente dalla Russia che ha portato freddo e neve in Italia, sta interessando anche l’Europa centrale. Ieri, la neve è arrivata anche a Parigi, mentre oggi, domenica 17 gennaio, la Germania ha registrato diffuse temperature sotto lo zero. Tra le temperature minime più rilevanti nel Paese, segnaliamo: -18°C a Zugspitze (2964m), -13°C a Harzgerode, -9°C all’Aeroporto di Magdeburgo-Cochstedt, -6°C all’Aeroporto di Lipsia, -5°C a Monaco, Francoforte, Norimberga, Augusta, -4°C a Berlino, Stoccarda.

Bellissime le immagini che arrivano dal lago Ebnisee a Welzheim. A causa del freddo, il lago si è completamente ghiacciato, creando un panorama mozzafiato, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo. Il lago era talmente ghiacciato che alcune persone hanno inscenato anche una partita di hockey sul ghiaccio e il terreno di gioco si è dimostrato all’altezza della situazione.