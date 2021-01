Meteo, notte sotto zero in Umbria: Cascia la città più fredda con -13,1°C

Un’altra notte gelida quella appena trascorsa in Umbria: con -13,1°C Cascia si conferma la città più fredda della regione. Tutte le centraline di rilevamento delle temperature del Centro funzionale della Protezione civile regionale hanno registrato valori inferiori allo zero. La colonnina di mercurio ha segnato dati negativi in tutta la Valnerina: a Norcia il termometro è sceso a -7,7°C, a Monteleone di Spoleto a -9,3°C.

In pianura si oscilla tra i -2°C e i -5,5°C, a Spoleto, Foligno, Cittàdi Castello, Orvieto, Gubbio, Bastia Umbra, Amelia.

A Perugia e Terni temperature di poco sotto lo zero.

