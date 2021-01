Meteo Piemonte, venti tempestosi e temperature primaverili: raffiche fino a 173km/h e quasi +20°C a causa del Fohen

Dallo scontro tra il promontorio dell’alta pressione atlantica e una vasta area di bassa pressione sul centro-est europeo derivano venti tempestosi in montagna e temperature primaverili a fondovalle in Piemonte. Oggi, le raffiche hanno raggiunto i 173km/h sulla Gran Vaudala, sopra Ceresole Reale (Torino), 133km/h sopra Giaglione, in Valle di Susa, 122km/h sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere. Vento impetuoso anche a Susa, raffiche forti anche a Torino, con un picco di 72km/h registrato alla stazione Alenia di Arpa.

Il favonio ha fatto avvicinare il termometro ai +20°C: +19,5°C a Torino Vallere, al confine con Moncalieri, +19,7°C a Cumiana (Torino), +19,3°C a Pinerolo; nel centro del capoluogo piemontese, ai Giardini Reali, la massima e’ stata di +16,4°C; +16,6°C sul lago di Mergozzo (VCO).