Meteo, temperature estreme: caldo incredibile al Sud con +30°C in Sicilia, +27°C in Calabria e +23°C in Campania

Sull’Italia centro/settentrionale è un’altra giornata d’Inverno, con freddo e maltempo. Nevica a Bologna con +1°C in pieno giorno, Pescara non ha superato i +6°C, Roma ha avuto una massima di appena +7°C. Nevica a quote collinari tra Umbria, Toscana e Marche: a Perugia, Arezzo e Siena abbiamo appena +3°C in pieno giorno. Da Latina in giù, però, è tutta un’altra storia. Nel capoluogo pontino la temperatura è di +12°C, molto più alta di Roma a pochi chilometri di distanza. Più caldo, ma nulla d’eccezionale. A Terracina e Formia, però, siamo già a +14°C. Comunque ancora inverno.

Continuando a scendere verso Sud, in Campania troviamo le prime anomalie importanti: nel napoletano spiccano i +16°C di Torre del Greco e Sorrento e i +15°C di Posillipo, miti ma nella norma. I dati impressionanti sono quelli del salernitano, con valori eccezionali nel Cilento e sulla costiera amalfitana. Abbiamo infatti +23°C ad Ascea Marina, +20°C a Roscigno, +19°C a Positano, Castellabate, Laurino, Ottati, San Giovanni a Piro, Casal Velino, Torre Orsaia e Centola, +18°C a Ravello, Roccadaspide, Capo Palinuro, Giffoni valle Piana.

Fa caldo anche nel Salento, il “Tacco d’Italia”, l’estremità meridionale della Puglia: in provincia di Lecce spiccano i +19°C di Supersano, Taurisano e Tuglie, poi abbiamo +18°C a Gallipoli, Spongano, Ortelle e Cerfignano.

Ancora più a Sud, in Calabria le temperature sono ancora più alte sulla costa tirrenica: addirittura +27°C a Santa Cristina d’Aspromonte, +26°C a Belvedere Marittimo, +24°C a Tropea, Cittanova, Amantea ed Arena, +23°C a Paola e Sant’Alessio in Aspromonte, +22°C a Vibo Valentia, Mileto, Joppolo e Feroleto della Chiesa, +21°C a Soverato, Scilla e Botricello, +20°C a Lamezia Terme, Platì, San Nicola da Crissa e ai 900 metri di altitudine di Parenti. Al contrario delle zone tirreniche, fa meno caldo in quelle joniche dove il vento di scirocco arriva dal mare e rende l’aria molto umida. Addirittura a Reggio Calabria, la principale e più popolosa città della Regione, sembra di essere in una bolla d’inverno: la temperatura massima non ha superato i +16°C, il cielo è coperto e una fitta nebbia è calata sulle basse colline della città. L’umidità è alle stelle, e di questa grande ondata di caldo non se ne accorge nessuno anche se a pochi chilometri di distanza in Aspromonte ci sono dieci gradi centigradi in più!

Ma la Regione con le temperature più elevate è anche oggi la Sicilia: dopo aver raggiunto ieri i +28°C sulla costa tirrenica, oggi abbiamo valori ancor più clamorosi con addirittura +30°C a Barcellona Pozzo di Gotto e Pace del Mela, nel messinese tirrenico, dove Falcone e Terme Vigliatore hanno raggiunto i +29°C, Patti e Torregrotta i +26°C. Alle isole Eolie spiccano i +25°C di Salina e i +23°C di Stromboli. Mai nella storia del mese di Gennaio in Sicilia erano state raggiunte temperature simili. Notevoli anche i +27°C di Cefalù, i +25°C di Capaci, i +24°C di Palermo e Monreale, i +23°C di Termini Imerese e Castellammare del Golfo, i +22°C di Bagheria. Anche qui, come in Calabria, sulla costa jonica è tutto un altro mondo: Catania e Siracusa si sono fermate a +16°C, stessa temperatura massima di Reggio Calabria, in un contesto di clima umido e uggioso a causa dello scirocco.

Questa grande anomalia cesserà gradualmente nelle prossime ore: già domani, Lunedì 11 Gennaio, le temperature diminuiranno sensibilmente in tutto il Sud, rientrando verso la normalità al punto che dopodomani, Martedì 12 Gennaio, sarà di nuovo inverno anche al Sud con nevicate sui rilievi dell’Appennino oltre i 1.000 metri di quota, piogge, temporali e freddo su coste, pianure e colline. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: