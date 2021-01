Meteo: in Trentino il 2020 è stato un anno più piovoso e più caldo della media

Secondo un’analisi di Meteotrentino, il 2020 è risultato un anno più piovoso e più caldo della media nell’area, anche se non sono stati registrati particolari eccessi: secondo gli esperti, l’anno appena concluso, come la quasi totalità degli ultimi 20 anni, è stato più caldo, sebbene le temperature siano state inferiori a quelle registrate nel 2018, l’anno risultato più caldo sulla base delle stazioni analizzate.

I primi mesi dell’anno, ed in particolare gennaio e febbraio, sono risultati particolarmente asciutti. In seguito, e fino alla fine di novembre, le precipitazioni sono risultate vicine o poco superiori ai valori medi.

Dicembre è stato eccezionalmente piovoso, e in alcune stazioni è risultato il più piovoso in assoluto dell’intera serie storica. Tra le anomalie registrate, si segnalano, oltre alle precipitazioni di dicembre, il novembre particolarmente asciutto e le intense perturbazioni di fine agosto ed inizio ottobre, che hanno determinato ingenti danni all’agricoltura e le piene del Sarca.